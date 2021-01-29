Ali Koç ve Göksel Gümüşdağ'dan İrfan Can Kahveci zirvesi

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ısrarla istediği İrfan Can Kahveci için Ali Koç ve kurmayları Başakşehir yönetimine çıkarma yaptı. Sarı-lacivertliler 2 ayrı teklifle İstanbul ekibinin kapısını çaldı.

Galatasaray'ın geçen hafta resmen girişimde bulunduğu İrfan Can için Fenerbahçe yönetimi Başakşehir Kulübü'ne çıkarma yaptı.

İKİ AYRI TEKLİF

Geçen hafta İstanbul Başakşehir FK Başkanı Göksel Gümüşdağ'dan randevu isteyen Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ve sportif direktör Emre Belözoğlu ile yöneticiler bu akşam saatlerinde bir araya geldi.

Ali Koç ile Göksel Gümüşdağ, İrfan Can için görüştü - İZLE



İrfan Can için sarı-lacivertli kulübün ilk teklifi; kiralık oynayan Deniz Türüç'ün Başakşehir'de devam etmesi ve Cisse'nin de turuncu-lacivertli kulübe verilmesi oldu. Bu iki oyuncunun yanı sıra 4 milyon euro artı başarı bonusu teklif edildi.

Masada alternatif tekliflerin de konuşulduğu öğrenilirken sadece Deniz Türüç artı 6.5 milyon euro da Fenerbahçe'nin teklif paketleri arasında yer aldı.

"EN YAKIN ZAMANDA GÖRÜŞECEĞİZ"

Öte yandan görüşme sonrası açıklama yapan Gümüşdağ, "Fenerbahçe teklifini sundu, biz teklifimizi sunduk. Fenerbahçe ile tekrar görüşmek üzere ayrıldık. En yakın zamanda bir daha görüşeceğiz" dedi.

Galatasaray'ın yeni bir teklif yapmadığını kaydeden Göksel Gümüşdağ, "Galatasaray en son teklifinin üzerine yeni bir teklif yapmadı. Öncelikle bizim hoca durumumuz var, onu netleştirmemiz gerekiyor. İki takım da çok istekli. Galatasaray da Fenerbahçe de İrfan Can'ı çok istiyor." diyerek sözlerini noktaladı.