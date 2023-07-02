Ali Koç ve İsmail Kartal'dan Merih Demiral'a transfer telefonu Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal, transfere hızlı bir giriş yaptı. Sarı-lacivertlilere imza atan deneyimli çalıştırıcı, milli futbolcu Merih Demiral'ı kadrosunda görmek istiyor.

Geçtiğimiz sezon en büyük problemi savunmada çeken Fenerbahçe'de Kim Min-Jae'nin eksikliği henüz doldurulamadı.

Kadrosunda Serdar Aziz, Attila Szalai ve Samet Akaydın gibi stoperler olan sarı-lacivertliler yıldız bir savunmacı almak istiyor.

Fenerbahçe altyapısından yetişen milli futbolcu Merih Demiral transfer listesinin en başında yer alıyor.

Önce Ali Koç sonra İsmail Kartal

İsmail Kartal'ın talebiyle listeye eklenen başarılı savunmacıyı telefonla arayan Ali Koç'un Merih'e "Geçmişte yaşananları unutalım. Gel bize şampiyon olalım." dediği öğrenildi.

Öte yandan İsmail Kartal'ın da 25 yaşındaki stoperi arayarak şunları dediği aktarıldı:

Gel birlikte şampiyon olalım. Sen de şampiyon takımın kaptanı ol. Sıradan bir takıma gitmek yerine bize gel. Yuvana dön.

7 gol 5 asist

Fenerbahçe altyapısında yetişen Merih Demiral, Sporting, Alanyaspor, Sassuolo ve Juventus gibi takımlarda forma giydi.

Kariyerinde 167 maçta sahaya çıkan Merih, 7 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.