Ali Koç'tan Davinson Sanchez sözleri: Bize önerildi Fenerbahçe'de yeniden başkan adayı olan Ali Koç, Galatasaray forması giyen Davinson Sanchez ile ilgili konuştu.

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Fenerbahçe'de yeniden başkan adayı olan Ali Koç, Galatasaray forması giyen Davinson Sanchez ile ilgili açıklama yaptı.

Transfer sorusuna cevap veren Ali Koç, "Sezonun transfer bütçesi diye bir şey yok. Bazı takımlar 1 senede para istiyor, bazı takımlar 5 senede istiyor. Avrupa'da 3-4-5 senede ödeme norm haline geldi. Balkanlar'daki kulüpler parasını 1 senede hemen istiyor, 2 senede istiyor. Bu sene bizim için en önemli şey, kadroyu getirmek istediğimiz seviye. Mourinho seviyesinde oyuncular diyorlar. Mbappe, Messi, Ronaldo..." dedi.

"Davinson bize önerildi"

Davison Sanchez ile ilgili konuşan Ali Koç, şöyle konuştu: