Ali Koç'tan Paulo Dybala hamlesine cevap: Anderson Talisca

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Galatasaray ve Fenerbahçe, transfer piyasasında kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların Paulo Dybala hamlesi, ezeli rakip Fenerbahçe'yi de harekete geçirdi.

FENERBAHÇE'DEN TALISCA ATAĞI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, transfer listelerindeki eski Beşiktaşlı Anderson Talisca için Asbaşkan Acun Ilıcalı'ya tam yetki verdi.

Al Nassr forması giyen Talisca'nın transferini sonuçlandırmak adına Ilıcalı'nın kulüp ve oyuncu menajeriyle görüşmeleri hızlandıracağı ifade edildi.

Talisca'nın daha önce Süper Lig'de sergilediği başarılı performans, Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırırken, bu hamle Galatasaray'ın Dybala operasyonuna yanıt olarak değerlendiriliyor.

ŞAMPİYONLUK YARIŞINA YENİ SOLUK

Bu transfer girişimleri, iki takım arasındaki rekabeti daha da alevlendirebilir. Hem Dybala'nın hem de Talisca'nın Türkiye'ye gelmesi, ligdeki kaliteyi artırmanın yanı sıra şampiyonluk yarışına büyük bir heyecan katacak.