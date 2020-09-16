Ali Şafak Öztürk: Nazım konusunda Beşiktaş ile anlaşmıştık

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Beşiktaş'ın Nazım için toplamda önerdiği 2 milyon euroluk teklifi kabul ettiklerini ancak siyah-beyazlıların parayı aşağı çekerek anlaşmayı bozduğunu söyledi.

Sağ bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş, geçtiğimiz günlerde Nazım Sangare transfer için Antalyaspor'un kapısını çalmıştı.

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, yapılan görüşme hakkında Radyospor'a açıklamalarda bulundu.

"TEKLİFİ KABUL ETMİŞTİK"

Öztürk, "Beşiktaş bizimle ilk defa 2-3 hafta önce kontak kurdu ve Nazım Sangare'yle ilgilendiğini söyledi. Görüşmeler yaptık. Oyuncu takası istediler. Biz sadece oyuncu takası değil, para da isteyeceğimizi söyledik. Tyler Boyd ismi geçmişti takasta. Biz o bölgeyi doldurduğumuz için ve oyuncunun maaş yükünün çok olması sebebiyle sadece bonservisle yapılacak bir transferin doğru olacağına karar verdik. Beşiktaş; 500 bin euro kiralama bedeli, 1,5 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu ve %15 sonraki satıştan pay teklif etti ve biz kabul ettik." dedi.

"ANLAŞMAYI BOZDULAR"

Beşiktaş ile anlaştıklarını ancak siyah-beyazlı kulübün daha sonra anlaşmayı bozduğunu ifade eden Öztürk, "Daha sonra gün geçtikçe toplamda verecekleri 2 milyon euro'u düşürerek 1 milyon euroya kadar teklifi aşağı çektiler. Fakat böyle olunca biz aşağı çekilen rakamı kabul etmedik." şeklinde konuştu.