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Ali Turan, Konyaspor'a veda etti
Uzun yıllardır Konyaspor forması giyen tecrübeli futbolcu Ali Turan, Konyaspor'dan ayrıldı. Yeşil-beyazlılar Twitter hesabından yapılan paylaşımla futbolcuya veda etti.
- Haber Merkezi
- 09.09.2020 - 10:43
Konyaspor, 8 sezondur yeşil-beyazlı formayı giyen deneyimli stoper Ali Turan ile yollarını ayırdı.
"ALİ TURAN'IN SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİK"
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Takım kaptanlarımızdan Ali Turan ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettik. Kaptanımıza emekleri ve hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında sağlık, huzur, başarı dolu yıllar dileriz. Güle güle kaptan!" ifadeleri kullanıldı.