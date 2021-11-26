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    Allahyar geri dönüyor

    Ukrayna ekibi Zorya'da gol makinesine dönüşen Allahyar'ın kiralık sözleşmesi aralık ayında bitiyor. Fenerbahçe, Ukrayna ekibinin yaptığı teklifi geri çevirdi.
    • Haber Merkezi
    • 26.11.2021 - 17:05
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    Allahyar geri dönüyor

    Fenerbahçe taraftarının gelişimini iç çekerek izlediği Allahyar'da korkulan olmadı. 20 yaşındaki İranlı forvet, ocak ayında Fenerbahçe'ye geri dönüyor.

    Allahyar'ın 31 Aralık'ta kiralık sözleşmesi sona eriyor. Ukrayna ekibi Fenerbahçe'ye bonservis teklifinde bulundu ancak kabul edilmedi. Allahyar ocak ayında tekrar Sarı-Lacivertli formayı giyecek.

    8 GOL 4 ASİST

    İranlı futbolcu bu sezon çıktığı 20 karşılaşmada 8 gol ve 4 asist üretti. Allahyar 2 golü Avrupa'da kaydetti.

    Esas bölgesi forvet olan İranlı yeteneğin kanatlarda da oynayabilmesi Fenerbahçe'nin elini bir hayli güçlendirecek.

    Allahyar geri dönüyor #1

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