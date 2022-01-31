Allahyar Hull City'de

Fenerbahçe, Allahyar Sayyadmanesh'in Hull City'ye kiralandığını açıkladı.

Acun Ilıcalı’nın Hull City’yi satın almasıyla, İngiliz ekibi transferde atağa geçti. Süper Lig’den birçok isimle ilgilenen Hull City, Fenerbahçe’den Allahyar ile anlaşmıştı.

Fenerbahçe resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile İranlı futbolbusu Allahyar Sayyadmanesh'in sezon sonuna kadar Championship takımlarından Hull City’e kiralandığını açıkladı.

AYRILIĞI FENERBAHÇE DUYURDU

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

“Futbolcumuz Allahyar Sayyadmanesh, sezon sonuna kadar Championship takımlarından Hull City’e kiralanmıştır.

Resmi imzaları bugün atılıp transfer süreci tamamlanmış olan sporcumuza başarılar diliyoruz.”