Allahyar için kadroda yer açılacak

Kiralık oynadığı Zorya'dan Fenerbahçe'ye dönecek olan Allahyar için, sarı-lacivertliler, yabancı kontenjanından yer açmak için bir oyuncuyla yollarını ayıracak.

Kiralık oynadığı Ukrayna’nın Zorya ekibinde süresi dolan Allahyar Sayyadmanesh, bonservisini elinde bulunduran sarı-lacivertli ekibe geri dönecek. 20 yaşındaki İranlı futbolcu aradan geçen bir yıllık sürede futbolunu pek çok açıdan çok geliştirdi ve komple bir oyuncu haline geldi.

ALLAHYAR İÇİN BİR YABANCI İLE YOLLAR AYRILACAK

Sarı-lacivertlilerde Allahyar’ın ligin ikinci yarısında kadroya yazılabilmesi için yabancı kontenjanının boşaltılması gerekiyor.

Zira kadroda şu anda 14 yabancı futbolcu var. En az bir isimle yolların ayrılması gerekiyor. Fenerbahçe yönetimi Allahyar’ı kadroya alabilmek için bir oyuncuyla yollarını ayıracak.

İranlı futbolcu ancak o şekilde resmi maçlarda süre alabilir.

Allahyar, Zorya’da 50 maça çıktı. Ukrayna Ligi’nde Dinamo Kiev ve Shakhtar Donetsk, Avrupa arenasında ise Leicester City, Roma gibi takımlar karşısında oynadı, deneyim kazandı.

15 GOL 7 ASİST

Zorya’da 15 gol, 7 asistle oynadı. Avrupa kulvarında Leicester City ve CSKA Sofya, ülke liginde Dinamo Kiev gibi zor maçlarda gol attı.

Fenerbahçe ve İstanbulspor’da daha çok ikinci forvet pozisyonunda görev alırken, Zorya takımında bir çok maçta direkt santrfor oynatıldı.

Zorya takımının en çok öne çıkan ismi haline gelmeyi başardı. Birçok kez ayın oyuncusu ödülüne layık görüldü. Son olarak yine kasım ayında Zorya’nın en iyisi seçildi. Taraftarlar takımdan ayrılmasını istemedi.

Allahyar Sayyadmanesh’in en büyük artısı İran Milli Takımı tarafından da seçilmiş olması. Allahyar, Ukrayna’daki performansıyla ülkesinde de dikkat çekti. Daha önce sadece hazırlık maçında süre bulduğu İran Milli Takımı’nda ilk kez resmi karşılaşmalarda forma giydi, Dünya Kupası elemelerinde iki maçta oynadı.