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    Allahyar için son karar Pereira'nın

    Allahyar için son karar Pereira'nın

    Gol yollarında sıkıntı çeken Fenerbahçe'de, Allahyar gündeme geldi. Zorya'ya kiralanan İranlı golcü hakkında kararı Vitor Pereira verecek.
    • Haber Merkezi
    • 29.11.2021 - 10:10
    • Güncelleme : 29.11.2021 - 10:36
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    Fenerbahçe'de gözler devre arası transferine çevrildi.

    Gol yollarında sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'de, ocak ayında Allahyar seçeneği de masada olacak.

    Sezon başında Ukrayna ekibi Zorya'ya kiralanan İranlı forvet, bu sezon oynadığı maçlarda 6 gol ve 4 asist ile adından söz ettiriyor.

    Allahyar için son karar Pereira nın #1

    KARARI PEREIRA VERECEK

    Kiralık sözleşmesi 31 Aralık'ta bitecek olan 20 yaşındaki oyuncuyla ilgili kararı teknik direktör Vitor Pereira, antrenmanlarda gördükten sonra verecek.

    Fenerbahçe yönetiminin, sözleşmeyi yenilemek isteyen Ukrayna ekibine beklemelerini söylediği de gelen bilgiler arasında.

    Allahyar için son karar Pereira nın #2

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