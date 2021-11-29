Allahyar için son karar Pereira'nın

Allahyar için son karar Pereira'nın

Gol yollarında sıkıntı çeken Fenerbahçe'de, Allahyar gündeme geldi. Zorya'ya kiralanan İranlı golcü hakkında kararı Vitor Pereira verecek.

Fenerbahçe'de gözler devre arası transferine çevrildi.

Gol yollarında sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'de, ocak ayında Allahyar seçeneği de masada olacak.

Sezon başında Ukrayna ekibi Zorya'ya kiralanan İranlı forvet, bu sezon oynadığı maçlarda 6 gol ve 4 asist ile adından söz ettiriyor.

KARARI PEREIRA VERECEK

Kiralık sözleşmesi 31 Aralık'ta bitecek olan 20 yaşındaki oyuncuyla ilgili kararı teknik direktör Vitor Pereira, antrenmanlarda gördükten sonra verecek.

Fenerbahçe yönetiminin, sözleşmeyi yenilemek isteyen Ukrayna ekibine beklemelerini söylediği de gelen bilgiler arasında.