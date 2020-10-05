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    Allahyar Sayyadmanesh, Zorya Luhansk'a kiralandı

    Fenerbahçe yönetimi, yabancı kontenjanını boşaltmak için Allahyar Sayyadmanesh'i Ukrayna'ya yolladı.
    • Haber Merkezi
    • 05.10.2020 - 10:05
    • Güncelleme : 05.10.2020 - 10:05
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    Allahyar Sayyadmanesh, Zorya Luhansk'a kiralandı

    Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayan Allahyar, bir kez daha kiralandı.

    Sarı-lacivertliler, İranlı futbolcuyu Ukrayna ekibi Zorya Luhansk'a gönderdi. Kulüp, oyuncunun kiralandığını TFF listesine bildirdi.

    GEÇEN SEZON DA İSTANBULSPOR'A KİRALANMIŞTI

    Allahyar, geçtiğimiz sezonun ilk yarısını TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'da geçirmiş ve burada 7 maça çıkmıştı.

    Allahyar Sayyadmanesh, Zorya Luhansk a kiralandı #1

    Allahyar Sayyadmanesh, Zorya Luhansk a kiralandı #2

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