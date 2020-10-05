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- Allahyar Sayyadmanesh, Zorya Luhansk'a kiralandı
Allahyar Sayyadmanesh, Zorya Luhansk'a kiralandı
Fenerbahçe yönetimi, yabancı kontenjanını boşaltmak için Allahyar Sayyadmanesh'i Ukrayna'ya yolladı.
- Haber Merkezi
- 05.10.2020 - 10:05
- Güncelleme : 05.10.2020 - 10:05
Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayan Allahyar, bir kez daha kiralandı.
Sarı-lacivertliler, İranlı futbolcuyu Ukrayna ekibi Zorya Luhansk'a gönderdi. Kulüp, oyuncunun kiralandığını TFF listesine bildirdi.
GEÇEN SEZON DA İSTANBULSPOR'A KİRALANMIŞTI
Allahyar, geçtiğimiz sezonun ilk yarısını TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'da geçirmiş ve burada 7 maça çıkmıştı.