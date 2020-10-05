Allahyar Sayyadmanesh, Zorya Luhansk'a kiralandı

Fenerbahçe yönetimi, yabancı kontenjanını boşaltmak için Allahyar Sayyadmanesh'i Ukrayna'ya yolladı.

Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayan Allahyar, bir kez daha kiralandı.

Sarı-lacivertliler, İranlı futbolcuyu Ukrayna ekibi Zorya Luhansk'a gönderdi. Kulüp, oyuncunun kiralandığını TFF listesine bildirdi.

GEÇEN SEZON DA İSTANBULSPOR'A KİRALANMIŞTI

Allahyar, geçtiğimiz sezonun ilk yarısını TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'da geçirmiş ve burada 7 maça çıkmıştı.