Allan Saint-Maximin, Napoli yolunda

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Süper Lig'de 2. sırada yer alan, UEFA Avrupa Ligi'nde ise play-off turunda Belçika ekibi Anderlecht ile eşleşen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Devre arası transfer döneminde kadrosunu Diego Carlos, Anderson Talisca, Milan Skriniar ve Ognjen Mimovic ile güçlendiren sarı-lacivertli takımda veda gerçekleşebilir.

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Al Ahli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Allan Saint-Maximin'e dev bir talip çıktı.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Fabrizio Romano'nun haberine göre, İtalyan ekibi Napoli, Maximin ile ilgileniyor.

Napoli, Fransız futbolcunun transferi için Al Ahli ile temas kurdu ve Suudi Arabistan temsilcisine kiralık teklif gönderdi ve iki kulüp arasında 4 milyon euro karşılığında bir kiralık anlaşma sağlandı.

FENERBAHÇE'NİN İZİN VERMESİ GEREKİYOR

Ancak Napoli ile Al Ahli'nin anlaşmasına karşın oyuncunun Fenerbahçe ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunduğu için Al Ahli ile Fenerbahçe arasındaki sözleşmenin feshedilmesi gerekiyor.

Bu gerçekleşmezse, Napoli farklı formüller için arayışa geçecek.

FENERBAHÇE, GÖNDERMEK İSTEMİYOR

Öte yandan Napoli basınından Area Napoli'nin haberine göre; Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin ile yollarını ayırmaya sıcak bakmıyor.

Haberde, özellikle Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın bu ayrılığa karşı çıkmak için kendisini ortaya koyduğuna yer verildi.

FENERBAHÇE FORMASINI 24 KEZ GİYDİ

17 milyon euro piyasa değeri bulunan yetenekli futbolcu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 24 maça çıktı.

Maximin, bu karşılaşmalarda 3 gol ve 4 asistle mücadele etti.