Allan Saint Maximin'de yolun sonu! Napoli ile anlaştı

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Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'de sezon başında takıma dahil edilen Allan Saint Maximin ile ayrılık kararı alındığı kaydedildi.

Sarı-lacivertli takımın, Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'den kiraladığı Allan Saint Maximin'in sözleşmesinin feshedileceği belirtildi.

NAPOLI'YE GİDİYOR

Sports Digitale'nin haberine göre; Fenerbahçe, Allan Saint Maximin'in sözleşme feshi konusunda Al Ahli ve oyuncuyla anlaşma sağladı.

Allan Saint Maximin'in Serie A devi Napoli'ye kiralanacağı kaydedildi. Tecrübeli futbolcunun transferi için anlaşma sağlandığı vurgulandı.

24 MAÇTA 7 GOLE KATKI

27 yaşındaki sağ kanat, bu sezon Fenerbahçe'de 24 maça çıktı. Allan Saint Maximin bu karşılaşmalarda 3 gol attı ve 4 asist üretti.

Allan Saint Maximin'n Al Ahli ile olan sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek. Fransız futbolcunun güncel piyasa değeri 17 milyon euro.

Saint Etienne altyapısında yetişen Alllan Saint Maximin daha sonra Monaco, Hannover, Bastia, Nice ve Newcastle United'da da oynadı.

"YATIRAN KALDIRAN..."

Hatırlanacağı üzere Beyaz Futbol programına katılan Acun Ilıcalı, Ahmet Çakar'ın "Hani yıldızlar geliyordu? En Nesyri dışında birini göremedim." demesi üzerine "Soldan yatıran kaldıran biri gidiyor, hiç görmedin mi?" diyerek Maximin'e olan hayranlığını ifade etmişti.