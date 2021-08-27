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    Allegri: Ronaldo ayrılıyor

    Juventus Teknik Direktörü Max Allegri, Ronaldo'nun ayrılmak istediğini doğruladı.
    • Haber Merkezi
    • 27.08.2021 - 15:13
    • Güncelleme : 27.08.2021 - 15:27
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    Allegri: Ronaldo ayrılıyor

    Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, basın toplantısında Cristiano Ronaldo'nun kulüpten ayrılmak istediğini açıkladı.

    Allegri, "Cristiano Ronaldo ayrılmak istiyor. Perşembe günü bana geldi söyledi. 'Bir an önce Juventus'tan ayrılmak istiyorum' dedi. Bu yüzden antrenmanlara çıkmadı. Empoli maç kadrosunda da yer almayacak." açıklamasını yaptı.

    Allegri: Ronaldo ayrılıyor #1

    “RONALDO KATKISINI YAPTI VE AYRILIYOR”

    Juventus'un hocası, "Cristiano beni hayal kırıklığına uğratmadı. Her şey değişir. Hayatın kuralıdır bu. Herkes gider ama Juventus kalır. Cristiano katkısını yaptı ve şimdi ayrılıyor. Hayat devam ediyor. Juventus'ta büyük yıldızlar oynadı. Juve'de Del Piero, Zidane, Buffon gibi büyük şampiyonlar oynadı ve gitti. Juventus ise yoluna devam ediyor." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

    Allegri: Ronaldo ayrılıyor #2

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