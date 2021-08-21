Allegri: Ronaldo takımda kalacak

Massimiliano Allegri, Juventus'ta sözleşmesinin son yılına giren Cristiano Ronaldo'nun transferi hakkındaki sorulara son noktayı koydu.

Cristiano Ronaldo, Juventus'taki sözleşmesine ile son yılına girdi ve henüz yeni kontrat imzalamadı. Portekizli yıldızın adı, Messi, Donnaruma ve Hakimi gibi dünya yıldızlarını kadrosuna katan Paris Saint-Germain ile anılıyor.

Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri Udinese ile oynanacak Serie A maçı öncesinde yıldız oyuncunun transfer durumuna açıklık getirdi.

“BANA TAKIMDA KALACAĞINI SÖYLEDİ”

Gazetelerde dedikoduları okuduğunu dile getiren tecrübeli teknik adam, "Cristiano iyi antrenman yapıyor ve iyi durumda. Antrenmanda bana takımda kalacağını söyledi. Ayrılık olmayacak. Ben de ona dinlenmesi için izin verdim. Udinese maçında oynamak için hazır" açıklamalarında bulundu.