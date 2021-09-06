Alman basını: Beşiktaş, Bouna Sarr'ın peşinde

Elinde Valentin Rosier dışında sağ bek opsiyonu bulunmayan Sergen Yalçın, Bayern Münih'te oynayan Bouna Sarr'ı istedi.

Miralem Pjanic transferiyle hem Avrupa’da hem de Türkiye’de bir anda dikkatleri üzerine çeken Beşiktaş’ta transfer bitti diye düşünülürken, çarpıcı bir haber de Almanya’dan geldi.

HEDEFTE BOUNA SARR VAR

Alman basınında yer alan haberlere göre; Beşiktaş, Bayern Münih’in sağ beki Bouna Sarr’ı kadrosuna katmak için harekete geçti.

Sergen Yalçın'ın, 3 kulvarda yarışacakları için ara ara Rosier'i dinlendirmek istediği ve bu transferin uygun şartlarda bitirilmesi için yönetimden istekte bulunduğu kaydedildi.

Alman devi ile 2024’e kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki Fransız oyuncunun, bir yıllığına kiralanacağı ifade edildi. Tecrübeli futbolcu geçen sezon Marsilya’dan, Bayern Münih’e transfer olmuştu.

FORMA ŞANSI BULAMADI

2021-22 sezonunda Bayern Münih formasıyla 4 resmi maçta görev yapan Bouna Sarr, söz konusu karşılaşmalarda rakip fileleri 1 kez havalandırdı.