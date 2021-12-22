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    Alman basını: Löw, Fenerbahçe'yi istemiyor

    Alman basını: Löw, Fenerbahçe'yi istemiyor

    Fenerbahçe'de Pereira'dan boşalan koltuk için adaylardan biri Löw'dü, ancak deneyimli hoca Fenerbahçe'yi çalıştırmak istemediğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 22.12.2021 - 14:11
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    Fenerbahçe'de alınan kötü sonuçlar teknik direktör Vitor Pereira'nın sonunu getirdi ve sarı-lacivertli yönetim Portekizli hoca ile yollarını ayırdı.

    Vitor Pereira’dan boşalan teknik direktörlük koltuğunu eski hocası Joachim Löw ile doldurmayı planlayan Fenerbahçe’ye kötü haber geldi.

    1998-99 sezonunda Fenerbahçe’yi çalıştıran Löw, 2006-2021 yılları arasında 15 yıl Almanya Milli Takımı Teknik Direktörlüğü yaptıktan sonra geçtiğimiz Temmuz ayında görevinden ayrılmıştı.

    O dönem “İlk 6 ay takım çalıştırmayacağım ancak, sonrasına bakacağız” diyen Löw için Fenerbahçe yönetiminin devreye girdiği ve Alman çalıştırıcı ile pazarlık masasına oturduğu haberleri kamuoyunda yer aldı. Alman gazetesi Bild’de yer alan haberde, Löw’ün Fenerbahçe ve yeniden takım çalıştırmaya dair düşüncelerine yer verildi.

    Alman basını: Löw, Fenerbahçe yi istemiyor #1

    FENERBAHÇE’Yİ İSTEMİYOR

    Löw’ün uzun süren milli takım kariyerinden sonra kulüp takımı çalıştırmaya daha yakın olduğu belirtilirken, Fenerbahçe’ye gelmeye ise sıcak bakmadığı ifade edildi. Tecrübeli çalıştırıcının ilk hayali İspanya. Ancak Carlo Ancelotti ile şampiyonluğa yürüyen Real Madrid ve Xavi’yi daha yeni göreve getiren Barcelona’da koltukların dolu olması, Löw’ü diğer seçeneklere yönlendiriyor.

    Alman basını: Löw, Fenerbahçe yi istemiyor #2

    HEDEFİ ÜST SEVİYE TAKIMLAR

    Premier Lig’de ilk ihtimaller Ralf Rangnick ile geçici sözleşme imzalayan Manchester United. Ve 2023’te Manchester City’den ayrılma hayali kuran Pep Guardiola’nın koltuğu. Bundesliga’da ise Bayern Münih ve Borussia Dortmund’dan bir teklif gelmedikçe, diğer takımlarda görev alma ihtimali oldukça düşük. Kısacası Löw yalnızca üst seviyede bir seçenek varsa teknik direktörlük kariyerine dönmeyi düşünüyor. Aksi takdirde işsizliğin tadını çıkarmaya devam edecek.

    Alman basını: Löw, Fenerbahçe yi istemiyor #3

    Alman basını: Löw, Fenerbahçe yi istemiyor #4

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