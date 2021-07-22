Alman basını: Sörloth için avantaj Trabzon'da

Alman basını Leipzig'in yeni hocası Marsch’ın, Sörloth’un performansından memnun olmadığı belirtilirken Trabzonspor'un transferde en güçlü aday olduğu yazıldı.

Gervinho, Bruno Peres, Hamsik ve Koita’nın ardından 5. transferini İsmail Köybaşı ile gerçekleştiren Trabzonspor ’da, taraftarların en çok merak ettiği konu; Sörloth’un gelip gelmeyeceği...

1.5 aydan fazla süredir yıldız forvetin durumunu bekleyen yönetim, artık son virajda. Leipzig’in kesin kararı için pusuda olan Trabzonspor, Ağustos ayının başında somut görüşmelere başlamayı planlıyor.

Alman basını da Sörloth’un takımda kalma ihtimalinin olmadığını yazıyor. 5 Temmuz’dan bu yana Leipzig’in kampında bulunan Sörloth, kendini gösteremedi.

EN GÜÇLÜ ADAY TRABZONSPOR

Hazırlık maçlarında da beklentilerin altında kalan Kuzey’in Kralı, maaş maliyeti nedeniyle gönderilecek. Alman medyası, transferde en güçlü adayın Trabzonspor olduğunu yazarken, Fenerbahçe’nin de Sörloth için devreye girdiği belirtildi.

Ancak sözleşme gereği, Fırtına’nın bu transferde öncelik hakkı var. Yani Leipzig oyuncuyu satmaya veya kiralamaya karar verirse, ilk olarak Trabzonspor’a soracak. Karadeniz ekibi, Sörloth’un 3 milyon euronun üzerindeki yıllık maaşını karşılamaya da hazır.

BAŞKAN BİZZAT İLGİLENİYOR

Başkan Ahmet Ağaoğlu hem oyuncu hem de kulüp tarafıyla görüşmeleri bizzat yürütüyor.

Trabzonspor’da çıktığı 49 maçta 33 gol, 11 asistlik inanılmaz bir performans gösteren Sörloth, Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun transfer dönemindeki en büyük hedefi...