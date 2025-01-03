Alman basınının iddiası! Galatasaray, Leroy Sane'yi istiyor

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Süper Lig'de sezonun ilk devresini ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde lider olarak tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Taraftarlarını heyecanlandıracak bir yıldız ismi renklerine bağlamak isteyen sarı-kırmızılılar, rotayı Almanya'ya çevirdi.

Galatasaray, Bayern Münih ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Leroy Sane ile ilgilenmeye başladı.

GALATASARAY, SANE'YLE İLGİLENİYOR

Sky Sports Almanya'dan Florian Plettenberg'in haberine göre; Leroy Sane, şu an için transfer düşünmüyor ve Bayern Münih ile sezon sonuna kadar olan hedeflerine odaklanmış durumda.

Ancak Galatasaray, Sane'ye olan ilgisini sürdürüyor.

YENİ SÖZLEŞME ÖNERİLMEDİ

Bayern Münih yöneticilerinin Leroy Sane'nin bu sezon gösterdiği performansı yeterli bulmadığı ve bu nedenle henüz yeni sözleşme önermediğinin altı çizildi.

Sane'ye, sezon sonuna kadar performansını yükseltmesi gerektiği, aksi takdirde yolların ayrılacağı iletildi.

AYRILIK KARARI ALIRSA SANE'YLE GÖRÜŞÜLECEK

Galatasaray ise olumlu cevap alamasa dahi temaslarını sürdürdüğü Leroy Sane'nin durumunu sezon sonuna dek yakından takip edecek ve ayrılık kararı alır almaz Sane ile ileri düzey görüşmelere başlayacak.

PİYASA DEĞERİ 45 MİLYON EURO

45 milyon euro piyasa değeri bulunan 28 yaşındaki Leroy Sane, bu sezon çıktığı 19 maçta 915 dakika süre aldı ve 5 gol atıp 1 asist yaptı.