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Alper Potuk, Ankaragücü'yle anlaştı
Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra menajerler aracılığıyla Beşiktaş ve Galatasaray haber yollayan ancak istediği sonucu alamayan Alper Potuk, Ankaragücü'yle el sıkıştı.
- Haber Merkezi
- 19.09.2020 - 09:13
- Güncelleme : 19.09.2020 - 09:13
Fenerbahçe'de son yıllar düşüşe geçen Alper Potuk, teknik direktör Erol Bulut'un isteği üzerine takımdan gönderilmişti.
BEŞİKTAŞ'LA GALATASARAY İSTEMEDİ
Haftalardır Beşiktaş ve Galatasaray dahil birçok kulüple görüşen 29 yaşındaki futbolcu, nihayet kararını verdi.
ANKARAGÜCÜ'YLE ANLAŞTI
Büyük kulüplerden istediği cevabı alamayınca Anadolu takımlarına yönelen tecrübeli oyuncu, Ankaragücü'yle anlaştı.
Başkent ekibinin transferi kısa süre içerisinde resmen açıklaması bekleniyor.
Geçtiğimiz sezon ligde sadece 5 maçta forma giyen Alper, gol ya da asist üretememişti.