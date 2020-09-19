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    Alper Potuk, Ankaragücü'yle anlaştı

    Alper Potuk, Ankaragücü'yle anlaştı

    Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra menajerler aracılığıyla Beşiktaş ve Galatasaray haber yollayan ancak istediği sonucu alamayan Alper Potuk, Ankaragücü'yle el sıkıştı.
    • Haber Merkezi
    • 19.09.2020 - 09:13
    • Güncelleme : 19.09.2020 - 09:13
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    Fenerbahçe'de son yıllar düşüşe geçen Alper Potuk, teknik direktör Erol Bulut'un isteği üzerine takımdan gönderilmişti.

    BEŞİKTAŞ'LA GALATASARAY İSTEMEDİ

    Haftalardır Beşiktaş ve Galatasaray dahil birçok kulüple görüşen 29 yaşındaki futbolcu, nihayet kararını verdi.

    ANKARAGÜCÜ'YLE ANLAŞTI

    Büyük kulüplerden istediği cevabı alamayınca Anadolu takımlarına yönelen tecrübeli oyuncu, Ankaragücü'yle anlaştı.

    Başkent ekibinin transferi kısa süre içerisinde resmen açıklaması bekleniyor.

    Geçtiğimiz sezon ligde sadece 5 maçta forma giyen Alper, gol ya da asist üretememişti.

    Alper Potuk, Ankaragücü yle anlaştı #1

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