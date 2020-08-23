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Alper Potuk, Beşiktaş'a önerildi
Fenerbahçe ile yollarını ayıran Alper Potuk, menajerler tarafından Beşiktaş'a önerildi. Ancak teknik direktör Sergen Yalçın'dan bu transfere izin çıkmadı.
- Haber Merkezi
- 23.08.2020 - 12:52
- Güncelleme : 23.08.2020 - 12:52
2013'te Eskişehirspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan, ilk yıllarında iyi bir performans sergilese de son dönemde düşüşe geçen Alper Potuk, sarı-lacivertli kulüple yollarını ayırdı.
Bonservisini eline alan ve kulüp bulması için menajerine talimat veren 29 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'a önerildiği öğrenildi.
SERGEN HOCA İSTEMEDİ
Ancak tecrübeli futbolcu, siyah-beyazlı kulüpten istediği yanıtı alamadı.
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, planları arasında Alper Potuk'a yer olmadığını yönetime bildirdiği belirtildi.
Bireysel olarak çalışmalarını sürdüren Alper, gelen bu cevap üzerine başka takımlardan teklif beklemeye koyuldu.