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    Alper Potuk Fenerbahçe'den ayrılıyor

    Fenerbahçe'de uzun süredir performansıyla bekleneni veremeyen Alper Potuk, sözleşmesini feshetmek için sarı-lacivertli takımla görüşmeye hazırlanıyor.
    • Haber Merkezi
    • 04.08.2020 - 09:27
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    Alper Potuk Fenerbahçe'den ayrılıyor

    Sözleşmesinde ciddi bir indirime giden ve yeni kontrata imza atan Alper Potuk, beklentileri karşılamayınca gözden düştü.

    İkinci yarıda da kadroda düşünülmeyen futbolcu, sarı-lacivertli kulüpteki kariyerine nokta koymaya hazırlanıyor.

    Alper Potuk Fenerbahçe'den ayrılıyor #1

    FORMA GİYECEĞİ BİR TAKIMA GİDECEK

    Alper'in, bu çerçevede yıllık ücreti dahil olmak üzere birçok mali konuda fedakarlık yaparak yeni bir takımda kariyerini sürdürme hedefi bulunuyor.

    2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan deneyimli futbolcu ile birçok kulüp ilgileniyor. Alper'in, futbol oynamak adına maaşında indirim yapmaya hazır olduğu belirtildi.

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