Alper Potuk Göztepe'ye transfer oluyor

Fenerbahçe ile yollarını ayıran tecrübeli futbolcu Alper Potuk'un Süper Lig'in köklü takımlarından Göztepe ile temas halinde olduğu öğrenildi.

Süper Lig'de sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe'ye İstanbul'dan müjdeli haber geldi. Sarı-kırmızılı ekibin daha önce talip olduğu Fenerbahçeli orta saha oyuncusu Alper Potuk, kulübüyle yollarını ayırınca Göz-Göz'e gün doğdu.

29 yaşındaki futbolcunun transferi için bonservis engeli ortadan kalkarken sarı-kırmızılı yönetim elini çabuk tutup başarılı on numarayı Göztepe'ye kazandırmak istiyor.

İZMİR TEMSİLCİSİNE DAHA YAKIN

Yönetim, Alper'in menajeriyle bağlantıya geçerek nabız yoklarken yarın futbolcu ile bir araya gelerek transferi sonlandırmaya çalışacak.

Alper Potuk'a Süper Lig'in yeni ekipleri Hatayspor ve BB Erzurumspor'un da teklif götürdüğü öğrenilirken, on numara mevkiinde oynayan yıldızın İzmir'e daha yakın olduğu gelen haberler arasında.

Eskişehir altyapısından yetişen futbolcu 2013'te transfer olduğu Fenerbahçe'de 7 sezondur forma giyiyordu. Bir dönem milli formayı da giyen Alper, Süper Lig'de 253 resmi maça çıktı.

ZAFER KUPASI'NA KATILACAKLAR

Afyon'da kamp çalışmalarını sürdüren Göztepe, burada özel bir turnuvaya katılacak. Göztepe, 26-29 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Zafer Kupası'nda Bursaspor, Ankaragücü ve Menemenspor'la karşı karşıya gelecek.

Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde sezona hazırlanan sarı-kırmızılılar, 30 Ağustos'ta İzmir'e dönmeyi planlıyor.