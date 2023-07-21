Alper Potuk, Süper Lig'e dönüyor! İşte yeni takımı Hatayspor'un genç teknik direktörü Volkan Demirel, Fenerbahçe'den eski takım arkadaşı Alper Potuk için devreye girdi.

Geçtiğimiz sezon yaşanan deprem felaketinden sonra ligden çekilme kararı alan ve yeni sezonda maçlarını Mersin'de oynayacak olan Hatayspor, orta saha takviyesi için harekete geçti.

Sarı-lacivertlilerden takım arkadaşı olan Alper Potuk'u takımında görmek isteyen Volkan Demirel'in deneyimli oyuncuyla görüştüğü ve olumlu yanıt aldığı öğrenildi.

Rize'de 1 gol atıp, 7 asist yaptı

32 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'de Rizespor formasıyla 31 maçta oynadı ve 1 gol ile 7 asist yaptı.

Eskişehirspor altyapısında futbola başlayan Alper Potuk; 2013-14 sezonunda 7.25 milyon euroya Fenerbahçe'ye transfer oldu.