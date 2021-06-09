Alper Potuk, Yeni Malatyaspor’un radarında

Süper Lig’de kalmayı son haftalarda garantileyen Yeni Malatyaspor, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Bu bağlamda Ankaragücü forması giyen Alper Potuk kadroya katılmak isteniyor.

Önümüzdeki sezona güçlü bir kadroyla başlamak isteyen Yeni Malatyaspor, tecrübeli orta saha Alper Potuk'u kadrosuna katmayı planlıyor.

İLK GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, sezon öncesi transfer çalışmalarına başladı. Küme düşen Ankaragücü ile yollarını ayıran 30 yaşındaki futbolcu Alper Potuk için Yeni Malatyaspor devrede.

Sarı-siyahlı takım, transfer çalışmaları kapsamında oyuncuyla bir görüşme gerçekleştirdi. Tarafların, önümüzdeki günlerde bir kez daha bir araya gelerek görüşmeleri sonuçlandırması bekleniyor.

Alper Potuk, bu sezon Ankaragücü formasıyla 25 maçta, 2 gol buldu iki de asist yaptı.