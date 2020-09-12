Alper Potuk'u Trabzonspor da istemedi

Alper Potuk'u Trabzonspor da istemedi

Beşiktaş'tan istediği yanıtı alamayınca menajerler aracılığıyla Trabzonspor'a haber gönderen Alper Potuk'a, bordo-mavili kulüpten de olumsuz cevap geldi.

Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra takım arayışlarına başlayan Alper Potuk, henüz bir kulüple anlaşamadı.

İlk olarak Beşiktaş'a haber gönderen ancak teknik direktör Sergen Yalçın'dan olumsuz yanıt alan 29 yaşındaki futbolcu, hayal kırıklığına uğramıştı.

Daha sonra menajerlerine talimat veren tecrübeli orta saha oyuncusu, Trabzonspor'da oynamayı arzuladığını ve kulübe haber göndermelerini istemişti.

NEWTON DA İSTEMEDİ

Teknik direktör Eddie Newton ile görüşen bordo-mavili yönetim, İngiliz çalıştırıcıdan gelen olumsuz rapor üzerine, transfer dosyasını açmadan kapatmış oldu.

SİVASSPOR İSTİYOR

Büyük kulüplerden istediği cevabı alamayan Alper, başta Sivasspor olmak üzere Anadolu ekipleriyle görüşme kararı aldığı öğrenildi.