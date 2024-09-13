Alper Uludağ, Ankaragücü'ne geri döndü

İHA
Geçen sezonun sonunda Ankaragücü'nden ayrılarak Sakaryaspor ile anlaşan Alper Uludağ, başkent ekibine geri döndü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 33 yaşındaki futbolcuyla bir yıllık sözleşme imzalandı.
BİRÇOK TAKIMDA OYNADI
Belçika'da doğan, profesyonel kariyerine ise Almanya'da adım atan Alper, Türkiye'de Kayserispor, Trabzonspor, Akhisarspor, Gençlerbirliği, Konyaspor, Adana Demirspor ve Giresunspor kulüplerinde oynadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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