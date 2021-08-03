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    Alperen'den sonra Şehmus Hazer de NBA yolcusu

    Alperen Şengün'ün NBA'de HousTon Rockets'a gitmesinin ardından, Beşiktaş'tan takım arkadaşı Şehmus Hazer de NBA Yaz Ligi'ne gidiyor.
    • Haber Merkezi
    • 03.08.2021 - 16:57
    • Güncelleme : 03.08.2021 - 17:05
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    Alperen'den sonra Şehmus Hazer de NBA yolcusu

    Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta sergilediği performansla NBA draftında Oklahoma City Thunder tarafından 16. sıradan seçilen ve takasla Houston Rockets'a giden Alperen Şengün'den sonra bir isim daha NBA yolcusu oluyor.

    beIN Sports'tan İsmail Şenol'un haberine göre; Şehmus Hazer, Cleveland Cavaliers'ın davetlisi olarak NBA Yaz Ligi'nde forma giyecek. Cleveland Cavaliers'ta milli basketbolcu Cedi Osman forma giyiyor.

    14.7 SAYI ORTALAMASI

    22 yaşındaki basketbolcu, geçen sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 28 maçta 14.7 sayı, 4.0 ribaund ve 3.9 asist ortalamaları yakalamıştı.

    Alperen den sonra Şehmus Hazer de NBA yolcusu #1

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