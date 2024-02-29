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Altay Bayındır için Beşiktaş ve Galatasaray devrede

Altay Bayındır için Beşiktaş ve Galatasaray devrede Sezon başında Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır'ın İngiltere macerası kısa sürebilir. Süper Lig ekipleri Beşiktaş ve Galatasaray, Altay Bayındır için devreye girdi.