Altay Bayındır, Manchester United ile görüşüyor Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'deki geleceği belirsiz olan Altay Bayındır'a Manchester United'ın ilgisi devam ediyor. Milli file bekçisinin transferi için menajeri İngiliz ekibiyle görüşüyor.

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Fenerbahçe'de yabancı kaleci transferi gündemdeki sıcaklığını korurken, Altay Bayındır için yeni bir gelişme yaşandı.

25 yaşındaki file bekçisinin adı daha önce Manchester United ile anılırken, transfer için resmi adım da geldi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Altay Bayındır'ın menajerinin, Manchester United ile transfer için görüşme halinde olduğu belirtildi.

6 milyon euroya serbest kalacak

Altay Bayındır'ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesinde 6 milyon euroluk serbest kalma maddesi yer alıyor.

Milli file bekçisinin Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Fenerbahçe, Altay Bayındır'ı 2019 yazında Ankaragücü'nden 1.5 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı. Altay, Fenerbahçe'de 143 maçta sahaya çıktı.