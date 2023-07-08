Altay Bayındır'a Monaco ve Ajax talip oldu Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi Altay Bayındır'ı Ajax ve Monaco takip ediyor. İki takımında Altay Bayındır için Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor.

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon kötü bir performans gösteren ardından da belinden ameliyat olarak sezonu kapatan Altay Bayındır'a Avrupa'dan teklifler gelmeye devam ediyor. Son olarak Ajax ve Monaco'nun talip olduğu sarı-lacivertli kalecinin takımdan ayrılmasına sıcak bakılıyor. Yönetim gitmesine izin verebilir Öte yandan kaleci Altay'ın da transfer görüşmeleri için menajerine yetki verdiği, Fenerbahçe'nin söz konusu takımlarla anlaşması durumunda resmi görüşmelerin de başlayacağı öğrenildi. Geçen sezon İrfan Can Eğribayat'ın performansından memnun olan yönetim, Altay'ın gitmesi durumunda yabancı kaleci transferi yapmak istiyor. 40 maçta 45 gol yedi Geçen sezon tüm kulvarlarda 40 maça çıkan tecrübeli file bekçisi, kalesinde 45 gol görürken 14 maçta da kalesini gole kapattı.