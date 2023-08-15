Altay Bayındır'ın gönlü MLS'te Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de uzun zamandır istenileni veremeyen ve takımdan ayrılması beklenen Altay Bayındır'ın, MLS'e gitmek istediği iddia edildi.

Fenerbahçe'nin evinde zor şekilde kazandığı 2-1'lik Gaziantep FK maçında şanssız bir gol yiyen Altay Bayındır, yine eleştirilerin hedefi oldu. Maç öncesi taraftardan destek alan 25 yaşındaki file bekçisi, karşılaşma sonunda hayal kırıklığı yaşadı.

Antep'in bulduğu golde topu içeri alan ve hatalı tercihler yapan Altay'ın, mental olarak çöktüğü yorumları yazıldı. Fenerbahçe'de kaptanlığa kadar yükselip 'istenmeyen adam' haline gelen genç kalecinin Amerika'ya transferi de son anda yattı.

Altay Bayındır'ın, MLS'te transfer tahtasının kapanması sebebiyle Amerika'ya gidemediği ortaya çıktı. Avrupa'dan da beklediği teklifleri alamadı.

İsmail Kartal eleştiri topluyor

Belki de Antep karşılaşmasıyla son maçına çıkan 25'lik kalecide ısrar eden İsmail Kartal da bu yüzden eleştiri topluyor. Kartal, "Hataları oldu evet ama bizim oyuncumuz, sahip çıkacağız." dedi.

Taraftar tepkisinin daha da şiddetlenmesinden ve takımın havasının bozulmasından endişe eden Fenerbahçe yönetimi, gerekirse Altay'ı bedelsiz gönderecek.