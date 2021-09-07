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    Altay, Burak Kapacak'ı kiralamak için teklif yaptı

    Altay, Burak Kapacak'ı kiralamak için teklif yaptı

    Süper Lig ekiplerinden Altay, yarın sona erecek transfer dönemi öncesi Fenerbahçeli genç sol kanat Burak Kapacak'ı gündemine aldı.
    • DHA
    • 07.09.2021 - 13:13
    • Güncelleme : 07.09.2021 - 13:41
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    İzmir temsilcisi, sarı-lacivertlilerin Bursaspor 'dan kadrosuna kattığı 21 yaşındaki futbolcuyu kiralamak için girişimlere başladı.

    KARARI PEREIRA VERECEK

    Burak konusunda Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın kararını bekleyen Altay, olumlu yanıt alması halinde 11. takviyesini yapmış olacak.

    Anlaşma sağlanması halinde Burak Kapacak, siyah-beyazlıların dış transferde Ceyhun Gülselam'dan sonra el sıkıştığı 2. yerli futbolcu olacak.

    Altay, Burak Kapacak ı kiralamak için teklif yaptı #1

    GEÇEN SEZON 7 GOL 7 ASİST

    Fenerbahçe'de lisansı yeni çıkarılan genç futbolcu, geçen sezon Bursaspor'da 7 gol, 7 asistle oynamıştı. Bu arada Altay yönetiminin Polonyalı bir oyuncuya teklif sunduğu ancak yüksek maliyeti nedeniyle bu transferin gerçekleşmediği öğrenildi.

    Altay, Burak Kapacak ı kiralamak için teklif yaptı #2

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