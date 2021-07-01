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- Altay, Ceyhun Gülselam'ı kadrosuna kattı
Altay, Ceyhun Gülselam'ı kadrosuna kattı
Bir dönem Galatasaray forması giyen Ceyhun Gülselam, Altay'la anlaşmaya vardı.
- DHA
- 01.07.2021 - 16:38
- Güncelleme : 01.07.2021 - 16:57
Süper Lig'e 18 yıl sonra yükselen Altay, dış transferde ilk hamlesini gerçekleştirdi.
Daha önce Bodrumspor'dan golcü Ozan Sol'la prensipte anlaşmasına rağmen henüz resmi açıklamayı yapmayan siyah-beyazlı ekip, Alanyaspor'dan ayrılan gurbetçi ön libero Ceyhun Gülselam'ı, 1 yılı opsiyonlu 2 yıllığına kadrosuna kattı.
RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Daha önce A Milli Takım'da da görev yapan 34 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Trabzonspor, Galatasaray, Kayserispor, Hannover 96, Karabükspor ve Alanyaspor'da görev yaptı.
Sağlık kontrülünden geçirilen futbolcuyla ilgili resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.