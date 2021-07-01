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    Altay, Ceyhun Gülselam'ı kadrosuna kattı

    Bir dönem Galatasaray forması giyen Ceyhun Gülselam, Altay'la anlaşmaya vardı.
    • DHA
    • 01.07.2021 - 16:38
    • Güncelleme : 01.07.2021 - 16:57
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    Altay, Ceyhun Gülselam'ı kadrosuna kattı

    Süper Lig'e 18 yıl sonra yükselen Altay, dış transferde ilk hamlesini gerçekleştirdi.

    Daha önce Bodrumspor'dan golcü Ozan Sol'la prensipte anlaşmasına rağmen henüz resmi açıklamayı yapmayan siyah-beyazlı ekip, Alanyaspor'dan ayrılan gurbetçi ön libero Ceyhun Gülselam'ı, 1 yılı opsiyonlu 2 yıllığına kadrosuna kattı.

    RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

    Daha önce A Milli Takım'da da görev yapan 34 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Trabzonspor, Galatasaray, Kayserispor, Hannover 96, Karabükspor ve Alanyaspor'da görev yaptı.

    Sağlık kontrülünden geçirilen futbolcuyla ilgili resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

    Altay, Ceyhun Gülselam ı kadrosuna kattı #1

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