Altay, Mustafa Denizli'yle anlaştı

Altay, Mustafa Denizli ile bu hafta içi resmi sözleşme imzalayacaklarını açıkladı.

Altay, 18 yıl formasını giydiği Altay'ın 18 yıllık Süper Lig özlemini sonlandıran teknik direktör Mustafa Denizli, ile yola devam dedi.

İzmir ekibi, tecrübeli hocayla yapılan görüşmeler sonucunda anlaştıklarını belirtti.

Altay’dan yapılan açıklamada, “Play-off finali sonrasında teknik direktörümüz Sn. Mustafa Denizli ile başlayan görüşmelerimiz, Süper Lig’de izleyeceğimiz yolun belirlenmesi için kesintisiz olarak bugüne kadar sürmüştür.





İMZALAR BU HAFTA ATILACAK

Süper Lig hedefimize ulaşmamızda büyük pay sahibi olan Sn. Mustafa Denizli hocamız resmi sözleşmesini bu hafta içi düzenlenecek törenle imzalayacak, Profesyonel futbol takımımız ise çalışmalarını bugünden itibaren hocamızın nezaretinde sürdürecektir.

Spor kamuoyu ve camiamıza saygılarımızla.” ifadeleri kullanıldı.