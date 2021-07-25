Euro
10.0676
-0.11%
Dolar
8.5484
-0.18%
Altın
495.62
-0.39%
Borsa
1.352
-0.86%
Bitcoin
294.385
2.17%
EXEN Coin
24.97
-1.42%
29ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 29 C

    Altay, Poko ile sözleşme uzattı

    Altay, Gabonlu futbolcu Andre Poko ile 1 yıl daha sözleşme uzatıldığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 25.07.2021 - 12:30
    • Güncelleme : 25.07.2021 - 12:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Altay, Poko ile sözleşme uzattı

    Süper Lig ekiplerinden Altay, Gabonlu orta saha oyuncusu Andre Poko ile yeni sözleşme imzaladı.

    POKO İLE 1 YIL DAHA

    Altay Kulübü'nden yapılan açıklamada, geçen sezon kazanılan şampiyonlukta pay sahibi olan Andre Poko'nun, 1 yıl daha takımda forma giyeceği belirtildi.

    Poko'ya başarı dileğinde bulunuldu.

    Altay, Poko ile sözleşme uzattı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir