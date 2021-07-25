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Altay, Poko ile sözleşme uzattı
Altay, Gabonlu futbolcu Andre Poko ile 1 yıl daha sözleşme uzatıldığını duyurdu.
- Haber Merkezi
- 25.07.2021 - 12:30
- Güncelleme : 25.07.2021 - 12:55
Süper Lig ekiplerinden Altay, Gabonlu orta saha oyuncusu Andre Poko ile yeni sözleşme imzaladı.
POKO İLE 1 YIL DAHA
Altay Kulübü'nden yapılan açıklamada, geçen sezon kazanılan şampiyonlukta pay sahibi olan Andre Poko'nun, 1 yıl daha takımda forma giyeceği belirtildi.
Poko'ya başarı dileğinde bulunuldu.