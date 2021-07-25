Altay, Poko ile sözleşme uzattı

Altay, Poko ile sözleşme uzattı

Altay, Gabonlu futbolcu Andre Poko ile 1 yıl daha sözleşme uzatıldığını duyurdu.

Süper Lig ekiplerinden Altay, Gabonlu orta saha oyuncusu Andre Poko ile yeni sözleşme imzaladı.

POKO İLE 1 YIL DAHA

Altay Kulübü'nden yapılan açıklamada, geçen sezon kazanılan şampiyonlukta pay sahibi olan Andre Poko'nun, 1 yıl daha takımda forma giyeceği belirtildi.

Poko'ya başarı dileğinde bulunuldu.



