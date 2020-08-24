Altay Başkanı: Quaresma'yla görüşüyoruz

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Kasımpaşa ile yollarını ayıran Ricardo Quaresma'yı transfer etmek istediklerini söyledi.

Geçtiğimiz sezonun başında Beşiktaş ile yollarını ayırarak Kasımpaşa'ya transfer olan Ricardo Quaresma, geçtiğimiz haftalarda İstanbul ekibine de veda etmişti.

Bonservisi elinde olan 36 yaşındaki futbolcuya TFF 1. Lig ekiplerinden Altay talip oldu.

"BAŞKA KULÜPLERLE DE GÖRÜŞÜYOR"

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, "Quaresma dünya çapında kendini kanıtlamış bir oyuncu. Görüşmelerimiz oldu, halen de devam ediyor. Onun da konuştuğu başka kulüpler var. Bu bir süreç olumlu ya da olumsuz olur bilemiyorum. Gündemimizde o mevkide boşluk var. Birkaç oyuncuyla daha görüşmelerimiz devam ediyor. Takımımızın menfaatleri için hangisi doğruysa ona göre süreç ilerleyecek." diye konuştu.