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- Altay, Yalçın Koşukavak ile yollarını ayırdı
Altay, Yalçın Koşukavak ile yollarını ayırdı
TFF 1. Lig ekibi Altay, fikir ayrılıkları sebebiyle teknik direktör Yalçın Koşukavak'ın görevine son verildiğini duyurdu.
- Haber Merkezi
- 30.07.2020 - 16:55
Bir dönem adı Fenerbahçe ile anılan Yalçın Koşukavak'ın Altay macerası sona erdi.
İzmir ekibinden yapılan açıklamada, Koşukavak'la gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda geleceğe yönelik yapılanmada fikir ayrılıklarının oluştuğu belirtildi.
"TEŞEKKÜR EDERİZ"
Siyah-beyazlı kulüp, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Teknik Direktörümüz Yalçın Kouşkavak ile yaptığımız görüşmeler sonucunda geleceğe yönelik yapılanmada meydana gelen fikir ayrılıkları sebebiyle yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kulübümüze verdikleri hizmetler için kendisine ve ekibine teşekkür ederiz."