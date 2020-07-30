Altay, Yalçın Koşukavak ile yollarını ayırdı

TFF 1. Lig ekibi Altay, fikir ayrılıkları sebebiyle teknik direktör Yalçın Koşukavak'ın görevine son verildiğini duyurdu.

Bir dönem adı Fenerbahçe ile anılan Yalçın Koşukavak'ın Altay macerası sona erdi.

İzmir ekibinden yapılan açıklamada, Koşukavak'la gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda geleceğe yönelik yapılanmada fikir ayrılıklarının oluştuğu belirtildi.

"TEŞEKKÜR EDERİZ"

Siyah-beyazlı kulüp, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Teknik Direktörümüz Yalçın Kouşkavak ile yaptığımız görüşmeler sonucunda geleceğe yönelik yapılanmada meydana gelen fikir ayrılıkları sebebiyle yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kulübümüze verdikleri hizmetler için kendisine ve ekibine teşekkür ederiz."