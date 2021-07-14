Altay'ın radarında Lazar Markovic var

Fenerbahçe formasıyla Türk futbolseverlerin hafızasına kazınan Lazar Markovic, Sırbistan'da eski formuna dönmüştü. Deneyimli futbolcu, Süper Lig'in yeni ekibi Altay'la görüşüyor.

Mustafa Denizli'nin raporu doğrultusunda takviye çalışmalarını yürüten Altay yönetimi, sağ kanat pozisyonu için Lazar Markovic'i gündemine aldı.

MARKOVIC İÇİN NABIZ YOKLANIYOR

Son iki sezonda ülkesi Sırbistan'da Partizan forması giyen 27 yaşındaki futbolcunun, kulübüyle 1 yıl daha kontratı bulunuyor. Başkan Özgür Ekmekçioğlu, ilk etapta menajeri kanalıyla Markovic'in nabzını yoklarken görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde Sırp ekibiyle de resmi temasları başlatacak.

TEKRAR YÜKSELİŞE GEÇTİ

Kariyerinde düşüşe geçen Markovic, Partizan formasıyla geçen sezon iyi bir form yakalamıştı. Sırp futbolcu 27 maçta 11 gol 5 asistlik performans sergiledi.

FENERBAHÇE'DE OYNAMIŞTI

Lazar Markovic, Avrupa'nın önemli kulüplerinin yanı sıra ülkemizde Fenerbahçe'de de görev yapmıştı. 2015-2016 sezonunda Liverpool'dan sarı-lacivertlilere kiralık olarak gelen Sırp kanat oyuncusu, Süper Lig'de bir sezon görev yapmış ancak sakatlıklar bir türlü peşini bırakmamıştı.

Futbolcu Portekiz'de Benfica, İngiltere'de Hull City ve Fulham, Belçika'da Anderlecht ekiplerinde de görev yaptı. Kulüp kariyerinde 259 resmi karşılaşmaya çıkan Lazar Markovic, 48 gol atıp, 35 asist üretti.