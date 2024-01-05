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Altaylı Efe Sarıkaya'ya Fransa'dan talip!

Altaylı Efe Sarıkaya'ya Fransa'dan talip! 1. Lig'de mücadele eden Altay'ın yıldız adayı Efe Sarıkaya'nın talipleri artıyor. Genç isim için Fransız ekibi Grenoble, İzmir takımı ile görüşmelere başladı.