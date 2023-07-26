Altaylı Mohammed Naderi, FC Tractor’e transfer oldu Altay’dan alacaklarını tahsil edemeyen ve maaş konusunda da anlaşamayan Mohammad Naderi, İran’ın FC Tractor takımına transfer oldu.

İHA

Altay'dan alacaklarını temin edemediği için serbest kalma hakkını kullanan Mohammad Naderi, İran ekibi FC Tractor’e transfer oldu.

Yeni sezon hazırlıklarının başlamasıyla önceliğini siyah-beyazlılara veren 26 yaşındaki savunma oyuncusu, İzmir ekibiyle maaş konusunda anlaşma sağlayamadı.

Ülkesine döndü

Naderi de İran kulüpleriyle masaya oturdu ve FC Tractor’le anlaşıp İran ekibine transfer oldu.

2021-2022 sezonunda Altay’a transfer olan Mohammad Naderi, siyah-beyazlı formayla tüm kulvarlarda çıktığı toplam 56 maçta 3 gol, 1 asist yaptı.

27 yaşındaki oyuncu, bu dönemde ilk kez İran Milli Takımı’nda oynama heyecanı da yaşadı.