Altınordu, Emre Aydınel'i renklerine bağladı TFF 2. Lig’de bu sezon iddialı kadro kurma çalışmalarına hız veren Altınordu, Alman ekiplerinden Wiedenbrück takımında forma giyen Emre Aydınel ile üç yılık sözleşme imzaladı.

İHA

Hafta başında Olcay Şahan’ı takımın başına getiren İzmir ekibi, sonrasında gurbetçi oyuncu Hüseyin Bulut’u transfer ettiğini açıklamıştı.

Kırmızı-lacivertli takım, yine bir başka gurbetçi oyuncu Emre Aydınel ile resmi sözleşme imzaladığını duyurdu.

24 yaşındaki oyuncu, 2019 Avrupa U19 Şampiyonası’nda U19 Milli Takımı ile 5 maça çıkıp 1 gol katkısı sağladı.

"Altınordu’nun üst lige çıkması için elimizden gelen her şeyi yapacağız

Altınordu’nun kendisi için çok iyi bir fırsat olduğunu dile getiren Emre Aydınel, şunları dedi:

Tesislerimizi gezdim. Muhteşem bir yer. Avrupa’nın bir çok kulübünde böyle tesisler ve imkanlar görmedim. Başkanımız Seyit Mehmet Özkan ve yöneticilerimize bana böyle bir fırsat verdikleri için teşekkür ederim. Altınordu’nun bir üst lige çıkması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Yeni sezon hepimize hayır olsun.

"Transferlerimiz devam edecek"

İmza töreninde açıklamalarda bulunan A Takım Sportif Direktörü Murat Korkmaz da şu şekilde konuştu:

Emre Aydınel, 6 sezon Borussia Dortmund alt yapısında oynadı. O dönemde de oldukça başarılı bir grafik çizip 97 gol atmıştı. Daha önce açıklamış olduğumuz Hüseyin Bulut ile Borussia Dortmund takımında 4 yıl beraber oynadılar. Yine bir başka transferimiz Bahattin Karahan ile SC Wiedenbrück’de 2 sezon beraber oynadılar. Transfer ettiğimiz oyuncuların birbirlerini tanıması tabiki önemli. Onların uyum sürecini azaltmış oluyoruz. Kendi Öz Kaynak Sistemi oyuncularımızla da uyum sürecini kısa sürede atlatıp iyi bir takım olacağız.

Korkmaz, transfer çalışmalarının sürdüğünü ve önümüzdeki günlerde de anlaştıkları oyuncuları açıklamaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)