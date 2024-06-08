Altınordu, Yusuf Örnek'i renklerine bağladı TFF 2. Lig ekiplerinden Altınordu, transfer çalışmaları kapsamında Alman ekiplerinden SV Lippstadt 08 takımından Yusuf Örnek ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

İHA

Yeni sezona iddialı bir başlangıç yapmak isteyen Altınordu, yaz transfer döneminin gelmesiyle birlikte kadrosunu güçlendirme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

İlk olarak teknik direktörlük görevine Olcay Şahan'ı getiren kırmızı-lacivertli ekip, daha sonra da oyuncu transferlerine yöneldi.

İzmir ekibi; Hüseyin Bulut, Bahattin Karahan, Emre Aydınel ve Yusuf Çırak’ın ardından Alman ekiplerinden SV Lippstadt 08 takımından Yusuf Örnek ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

"Hedefimiz şampiyonluk"

Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen imza töreninde açıklamalarda bulunan Örnek, aslen Kayserili olduğunu fakat Almanya’da doğup büyüdüğünü belirterek, şunları dedi:

Burada olduğum için çok mutluyum. Altınordu için elimden geleni yapacağım. Hedefimiz şampiyonluk. Burada olmak benim için büyük bir şans. Başarılı bir sezon geçirmek istiyoruz.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)