Alvaro Morata yeniden Juventus'ta

Juventus, Atletico Madrid forması giyen eski futbolcusu Alvaro Morata'yı yeniden kadrosuna kattı.

Alvaro Morata, Avrupa'nın dev kulüplerini dolaşmaya devam ediyor.

Real Madrid altyapısında yetişen ve 2014-15 sezonunda Juventus'a transfer olan İspanyol golcü, daha sonra Madrid ekibine geri gelmişti.

YENİDEN SERİE A'YA DÖNDÜ

Ardından Chelsea ve Atletico Madrid formalarını giyen 27 yaşındaki futbolcu, yeniden Serie A'ya döndü.

Sağlık kontrolünden geçen golcü futbolcu, kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.