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    Alvaro Morata yeniden Juventus'ta

    Juventus, Atletico Madrid forması giyen eski futbolcusu Alvaro Morata'yı yeniden kadrosuna kattı.
    • Haber Merkezi
    • 22.09.2020 - 11:51
    • Güncelleme : 22.09.2020 - 11:51
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    Alvaro Morata yeniden Juventus'ta

    Alvaro Morata, Avrupa'nın dev kulüplerini dolaşmaya devam ediyor.

    Real Madrid altyapısında yetişen ve 2014-15 sezonunda Juventus'a transfer olan İspanyol golcü, daha sonra Madrid ekibine geri gelmişti.

    Alvaro Morata yeniden Juventus ta #1

    YENİDEN SERİE A'YA DÖNDÜ

    Ardından Chelsea ve Atletico Madrid formalarını giyen 27 yaşındaki futbolcu, yeniden Serie A'ya döndü.

    Sağlık kontrolünden geçen golcü futbolcu, kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

    Alvaro Morata yeniden Juventus ta #2

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