Alvaro Morata'nın ardından bir bomba daha! Galatasaray, Bayern'in yıldızını istiyor

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Alvaro Morata transferiyle dikkatleri üzerine çeken Galatasaray, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Sarı-kırmızılı yönetim; stoper, sağ bek ve orta saha bölgesine takviye yapmayı planlarken, özellikle orta saha için fırsat transferi bekliyor.

LEON GORETZKA GÜNDEMDE!

Galatasaray'ın transfer listesinde Almanya'dan birden fazla isim bulunuyor. Bu isimlerden biri de Bayern Münih'in tecrübeli orta saha oyuncusu Leon Goretzka.

Yaz aylarında da gündeme gelen Goretzka için Alman ekibi, çift haneli bonservis bedeli talep ediyor. Sarı-kırmızılılar ise Alman yıldızı kiralık olarak kadrosuna katmayı hedefliyor.

GİZLİ GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Galatasaray, Leon Goretzka dışında üç isimle daha gizli görüşmeler yürütüyor.

Almanya'da transfer döneminin kapanmasıyla birlikte bu oyuncular için somut adımlar atılması bekleniyor.