Amed Sportif Faaliyetler kadrosunu Kahraman Demirtaş ile güçlendirdi

1. Lig'de mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler'in transfer çalışmaları devam ediyor.

Diyarbakır temsilcisi, 31 yaşındaki savunma oyuncusu Kahraman Demirtaş'ı transfer ettiğini duyurdu.

"CAMİAMIZA HAYIRLI OLMASINI TEMENNİ EDİYORUZ"

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Kulübümüz, stoper oyuncusu Kahraman Demirtaş ile 2025-2026 ve 2026-2027 sezonları için anlaşmaya varmıştır. Gerçekleştirilen imza törenine yönetim kurulu üyelerimiz Şengül Saruhanoğlu ve İhsan Uğur katılmıştır. Kahraman Demirtaş'a Amedspor formasıyla üstün başarılar diliyor, bu anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz.