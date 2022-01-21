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    Amilton, Konyaspor'da

    Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Antalyaspor'dan ayrılan Amilton'u kadrosuna kattı.
    • Haber Merkezi
    • 21.01.2022 - 16:18
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    Amilton, Konyaspor'da

    Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Brezilyalı futbolcu Amilton Minervino da Silva'yı kadrosuna kattı.

    Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Konya Büyükşehir Stadyumu'nda gerçekleşen imza törenine, yönetim kurulu üyesi Osman Öztürk ile yeni transfer Amilton katıldı.

    1.5 YILLIK SÖZLEŞME

    Amilton, 1,5 yıllık sözleşmeyle yeşil-beyazlılarda 93 numaralı formayı terletecek.

    Öte yandan, Konyaspor Akademisi'nde yetişen genç kaleciler Mehmet Erdoğan ve Deniz Ertaş ile de 3 yıllık sözleşme imzalandı.

    Amilton, Konyaspor da #1

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