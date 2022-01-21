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Amilton, Konyaspor'da
Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Antalyaspor'dan ayrılan Amilton'u kadrosuna kattı.
- Haber Merkezi
- 21.01.2022 - 16:18
Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Brezilyalı futbolcu Amilton Minervino da Silva'yı kadrosuna kattı.
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Konya Büyükşehir Stadyumu'nda gerçekleşen imza törenine, yönetim kurulu üyesi Osman Öztürk ile yeni transfer Amilton katıldı.
1.5 YILLIK SÖZLEŞME
Amilton, 1,5 yıllık sözleşmeyle yeşil-beyazlılarda 93 numaralı formayı terletecek.
Öte yandan, Konyaspor Akademisi'nde yetişen genç kaleciler Mehmet Erdoğan ve Deniz Ertaş ile de 3 yıllık sözleşme imzalandı.