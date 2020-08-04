Anas Tahiri: Beşiktaş benimle ilgileniyor

RKC Waalwijk forması giyen Anas Tahiri, Beşiktaş'ın kendisiyle ilgilendiğini duyurdu.

25 yaşındaki orta saha oyuncusu Anas Tahiri, bir süredir Beşiktaş'ın transfer gündemindeydi.

Belçikalı futbolcu, yaptığı açıklamada siyah-beyazlı takımın radarında olduğunu ifade etti.

"BEŞİKTAŞ'TAN İLGİ VAR"

Tahiri, FOX Sports'a yaptığı açıklamada; "Beşiktaş'tan somut bir ilgi var ama bunu düşünmüyorum. Transferi konuşmaları için konuyu kulübüme ve menajerime bıraktım." dedi.

Belçikalı isim aynı zamanda; "Bunu beklemiyordum. Tatildeyken bir telefon aldım. Böyle büyük bir kulübün ilgileniyor olması her zaman güzeldir." şeklinde konuştu.

Fas asıllı Belçikalı oyuncu, geçtiğimiz sezon takımı ile 27 resmi maça çıkarken bu maçlarda takımına 6 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.