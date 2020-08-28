Anas Tahiri: Beşiktaş'tan teklif aldım

Hollanda'nın Waalwijk takımında forma giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Anas Tahiri, Beşiktaş'ın kendisini istediğini ancak kulübünün teklifi yeterli bulmadığını söyledi.

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Waalwijk takımında forma giyen Anas Tahiri, siyah-beyazlıların kendisiyle ilgilendiğini söyledi.

"KULÜBÜM YETERLİ BULMADI"

Tahiri, Fox Sports'a yaptığı açıklamada çıkan haberleri doğruladı fakat kulübünün teklifi yeterli görmediğini belirtti.

25 yaşındaki futbolcu, "Beşiktaş'tan teklif geldi. Bu doğru. Ancak kulübüm gelen teklifi yeterli bulmadı. Şu anda sahada ne yaptığıma odaklanmaya devam etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

ANAS TAHİRİ KİMDİR?

Anas Tahiri 25 yaşında. Forvet arkası ve orta saha mevkilerinde görev yapan Anas Tahiri, Hollanda'nın Waalwijk takımında forma giyiyor.

Anas Tahiri bu sezon Waalwijk formasıyla tüm kulvarlarda oynadığı 27 maçta 6 gol attı ve 1 asist yaptı.