Anastasios Bakasetas KAP'ta! Resmen Panathinaikos'a gitti Süper Lig ekibi Trabzonspor'un Yunan futbolcusu Anastasios Bakasetas, Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos'a transfer oldu.

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Trabzonspor, Anastasios Bakasetas'ın transferi için Panathinaikos ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Bordo-mavililerin açıklaması şu şekilde:

Profesyonel futbolcumuz Anastasios Bakasetas'ın, Panathinaikos FC'ye kesin transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

122 maçta 33 gol 24 asist

Yunan futbolcu, Galatasaray ile oynanan maçın ardından Trabzonspor'a veda etmişti.

Bakasetas, "Trabzonspor formasıyla son maçımdı. Aslında bu vedanın daha iyi olmasını isterdim. Böylesine bir skorla, derbi mağlubiyetiyle ayrılmayı istemezdim. Hayatta bazen böyle oluyor. Türkiye'deki herkese çok teşekkür ediyorum. Burada sevgi ve saygı gördüm." şeklinde konuşmuştu.

Trabzonspor forması altında 122 maçta sahaya çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 33 gol attı ve 24 asist yaptı.